Biden, Afganistan'daki tahliye süreciyle ilgili kararını verdi

ABD Başkanı Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirildi.

Haber Merkezi

 ABD Başkanı Joe Biden bu sabah G-7 liderleri ile yaptığı görüşmenin ardından Afganistan'daki tahliye ve çekilme sürecine ilişkin kararını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Biden'a tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonrasına uzatmaması yönünde tavsiye verdiği, Biden'ın ise bu tavsiyeye uyarak 31 Ağustos tarihine sadık kalacağı öğrenildi.

Yetkililer, Biden'ın bu sürenin uzaması durumunda Pentagon'dan acil durum planı hazırlamasını istediğini de sözlerine ekledi.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, bugün düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti.

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Taliban Sözcüsü: Tüm tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz