Biden, ABD destekli Afgan hükümetini suçladı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Biden soru almadığı 20 dakikalık basın toplantısının uzun bir bölümünde, ABD'nin 20 yıllık Afganistan işgalini savundu, Afganistan'dan ABD askerlerinin çekilmesi kararının arkasında olduğunu söyledi.

ABD destekli Afgan siyasi liderlerini ve ordusunu suçlayan Biden, ABD askerlerinin ABD tarafından "fonlanan" Afgan ordusu savaşamazken savaşmalarının istenemeyeceğini söyledi.

Afganistan'dan çekilme kararına ilişkin "Kararımın arkasında duruyorum" diyen Biden, Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin "beklediklerinden daha hızlı" gerçekleştiğini söyledi.

Biden "Afganistan siyasi liderleri pes ettiler ve ülkeden kaçtılar, Afgan ordusu çöktü, kimi zaman mücadele bile etmeden" diye konuştu.

"Amerikan postallarının sahada bir yıl daha, 5 yıl ya da 20 yıl daha kalmasının bir şeyi değiştirme imkanı yok. Afganistan'ın askerleri yapmazken Amerikan askerlerinden bunu istemek yanlış" dedi.

ABD'nin Afganistan'da "ulus inşası" için bulunmadığını söyleyen Biden "Bizim misyonumuz hiçbir zaman ulus inşası, birleşik ve merkezi bir demokrasi yaratmak olmadı. Ama ABD'ye bir terörist saldırıyı önlemek oldu" dedi.

ABD'nin kendi çıkarlarının olduğu yerlerde bulunacağını söyleyen Biden, ABD Afganistan'dan çekilme kararından vazgeçseydi bunun "ABD'nin hasımları" diye nitelediği Çin'i ve Rusya'yı memnun edeceğini savundu.

Biden, Taliban'ın ABD personelinin tahliyesine olası bir saldırısı halinde ise ABD'nin "yıkıcı bir güçle" karşılık vereceğini söyledi.