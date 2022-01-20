'Biberi demet halinde 250 gram olarak yapıyoruz, kiloyla alan nadir'

Edirne’de kurulan semt pazarlarında patlıcan ve sivri biberin kilogram fiyatının 20-25 TL’ye kadar çıkması ile alım gücü düşen bazı yurttaşlar ihtiyaçlarını kilo kilo değil, gram gram veya demetler halinde karşılamaya başladı.
Edirne Pazarcılar, Seyyar Satıcılar ve Manavlar Odası Başkanı Şeref Hasır, patlıcan ve biberin mevsimi olmadığı için seralarda yetiştiğini ve pazarın en pahalı ürünü olduğunu belirterek şunları söyledi:
"1 hafta önce 10 lira satılan patlıcan, biber bu hafta 20 liradan satılıyor. Talep pek yok ancak asgari ücretle çalışan evine patlıcan, biber, salata götüremiyor. Yazın konserve yapanlar konservelerini yiyecekler. Biberi demet halinde 250 gram olarak yapıyoruz ve 5 TL’ye vatandaşımıza satıyoruz. Bunlara talep daha çok, uygun olduğu için. Kilo ile alan pek nadir çıkıyor. Yarım kilo ve 250 gram almaya çalışıyor daha çok."
Pazarda sebze satan bir esnaf, "Geçen sene, evvelsi sene, bundan 5 sene önce 1 liraya maydanoz satıyorduk. Şimdi 2 lira diye pahalı diyorlar. Olur mu öyle şey?" dedi.
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Pazara alışveriş yapmak için gelen bir yurttaş ise şunları söyledi: