Beyoğlu'nda 'SaBıKa Holding' broşürünü dağıtan CHP'lilere gözaltı

CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, "SaBıKa Holding" isimli broşürleri dağıtan CHP Beyoğlu örgütü üyelerinin engellenerek polis merkezine götürüldüğünü duyurdu.

İstanbul'da bu sabah saatlerinde CHP’nin hazırladığı "SaBıKa Holding" broşürlerini dağıtan CHP Kadıköy ilçe örgütüne mensup 5 kişi gözaltına alınmıştı. Öğleden sonra da CHP Beyoğlu ilçe örgütü üyeleri, "SaBıKa Holding" broşürlerini dağıtırken gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Gözaltı haberini, CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, sosyal medya hesabından duyurdu. Poyraz, paylaşımında, "CHP Kadıköy'den sonra şimdi de CHP Beyoğlu örgütü 'SaBıKa Holding' broşürlerini dağıtırken polis tarafından engellenip karakola götürüldü" dedi.

CHP’nin hazırladığı "SaBıKa Holding" isimli broşürde, paravan şirketlerle kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingine ilişkin bilgiler veriliyor. (ANKA)