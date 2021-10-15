Koç Holding patronu 2001 krizi sonrasına işaret etti: Reform ajandasına sarılarak risk azaltmak zorundayız

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, çift hanelere demir atan enflasyonun düşürülmesi için 2001 krizi sonrası uygulanan reçetelere benzer bir yol haritasının devreye alınması gerektiğini söyledi.

"Kombine ciromuz, milli gelirin yüzde 6,4'ü mertebesinde" diyen Koç şöyle konuştu:

"2000'li yılların ilk 10 senesinde yaptığımız gibi; esaslı bir reform ajandasına sarılarak ülke riskimizi azaltmak zorundayız. Avrupa'ya doğru kısalacak tedarik zincirlerini dikkate alırsak; Türkiyemizi yeniden cazip bir yatırım merkezi kılacak adımların daha da kıymetli hale geldiği açıktır. Kurları, maliyetleri ve nihai netice olan enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yoktur. Ülkemizin huzuru ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; her alanda aklın ve bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiği aşikârdır.