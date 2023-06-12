Beyoğlu'nda Rus turisti bıçaklayarak öldürdüler

İstanbul Beyoğlu'nda, gaspçı olduğu belirtilen dört kişi, Rus turist Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk'u bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre, bu sabah gerçekleşen olayda telefonunu alan kişilere direnen Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Rus turisti bıçaklayan saldırganlarının yakalandığını duyurdu.

Olaya ilişkin İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Olayla ilgili inceleme neticesinde, şüpheliler ile Rus turistin sataşması sonucu tartışma yaşandığı, devamında olayın gerçekleştiği anlaşılmış, olayı gerçekleştiren şüphelilerden Ş.Y. ve U.A. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 'Kasten Öldürme' suçundan adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.