Beyoğlu'nda 18 yaşındaki genç, polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi

İstanbul Beyoğlu'nda polisin "kaçan 2 şüpheliye engel olmak amacıyla" açtığı ateş sonucu yoldan geçen 18 yaşındaki bir genç vurularak yaşamını yitirdi. İki polisin gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"11.12.2022 günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu ilçemiz Kaptanpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda; İlimizde (7) ayrı “Silahlı Gasp” suçu nedeniyle takip edilen 2 şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlimiz tarafından silahla ateş edilmiştir. O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Z.E.Y. (18) isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, kimlikleri tespit edilen B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca; olaya karışan 2 Polis Memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmıştır."