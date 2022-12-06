İstanbul'da bir polis memuru tartıştığı kişiyi silahıyla öldürdü

İstanbul'un Fatih ilçesinde, üç kişiyle tartışma yaşayan polis memuru kendisine yumruk attığı iddia edilen kişiyi silahıyla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, olay akşam saatlerinde, Katip Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Sivil halde, görev yaptığı birime giden polis memuru K.A., sahil yolu üzerinde C.K., B.A.P. ve H.G. isimli 3 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre H.G., tartışma sırasında polis memuru K.A.’ya yumruk attı. Bunun üzerine polis memuru K.A., H.G.'yi silahla ateş ederek yaraladı.

Karın ve kasık bölgesinden yaralanan H.G., yere yığılırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı H.G. kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti.

Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne gelen H.G.'nin yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.