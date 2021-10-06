Beyoğlu İşçi Evi açılıyor!

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) ülke genelinde açtığı semt ve işçi evlerine bir yenisi daha ekleniyor. Beyoğlu İşçi evi 9 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Beyoğlu'nun önemli sanat merkezlerinden biri olan Ferhan Şensoy'un tiyatrosu Ses Tiyatrosu'nda düzenlenecek bir etkinlikle açılıyor.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sanatçı Orhan Aydın ve Beyoğlu işçilerinin konuşacağı etkinlikle birlikte Beyoğlu İşçi Evi, Beyoğlu'nda emekçiler için mücadele ve dayanışmanın merkezi olacak.