Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri: Okulda sürekli bir korku iklimi hâkim

Geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Gülay Hacısalihoğlu, okulun coğrafya öğretmeninin kızlı erkekli gezi düzenlemesi üzerine yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş ve coğrafya öğretmenine soruşturma açmıştı.

Durumdan endişelenen velilerin randevuyla okula gelmesi üzerine adeta velilerden kaçarak karakola giden Hacısalihoğlu, velilerin okulu bastığı beyanlarında bulunarak tarihi liseye polis çağırmıştı. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla beraber okul öğrencileri ve velileriyle görüştük.

Beyoğlu Anadolu Lisesi uzun bir tarihi ve kendine ait kültürü olan bir okul olarak biliniyor. Bize bu kültürden bahsedebilir misiniz?

Okulumuz 1849 yılında o zaman Osmanlı’da yaşayan İngilizlerin kızlarının eğitim görmesi için “English High School for Girls” olarak kurulmuş. Okulumuzun kısaltması BAL olarak geçiyor. Okula girdiğimiz zaman, küçük de bir okul olmamız sebebiyle öğretmenlerimizden, üst dönemlerdeki arkadaşlarımıza veya mezunlara kadar BAL Ailesi olduğumuz söylenir. Okul içerisinde güçlü dayanışma ve arkadaşlık ilişkilerimiz çok hızlı şekilde kurulur. Okulumuzun geleneğinin bir parçası da öğrenciden mezuna bu dayanışmanın ve bağların hep devam etmesidir.

'Her şeyin arkasında başkalarının olduğunu düşünüyor'

Geçtiğimiz günlerde okulunuz müdürüyle ilgili birtakım sorunlar olduğu basına yansımıştı. Bu sorunları siz de anlatabilir misiniz, okulda ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?

Öncelikle müdür, bizleri birey olarak kabul etmiyor, haksız olduğunu düşünüp karşı çıktığımız her şeyin arkasında başkalarının olduğunu, yönlendirildiğimizi söylüyor. Özellikle arasının iyi olmadığı öğretmenlerimiz tarafından doldurulduğumuzu iddia ediyor. Görüşlerimize ve fikirlerimize saygı duymuyor. Bazen hakaret ve tehdit derecesine varacak şekilde konuşuyor. Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle aramızdaki ilişkiyi bozmak için iki tarafa da gerçekliği olmayan iddialarda bulunuyor. Arkadaşlarımıza sınıflarda kendisi hakkında ne konuşulduğunu öğrenmek amacıyla alenen muhbirlik teklif ediyor, bizi kutuplaştırmaya çalışıyor.

Dönemler arası ilişkiyi koparmak istiyor. Alt dönemlerle iletişim kurmaya çalışan arkadaşlarımızın kendisine karşı alt dönemleri doldurmaya gittiklerini, onları örgütlemeye çalıştıklarını söyleyerek gerçek dışı ithamlarda bulunuyor. Bu tutum dönemler arasındaki ilişkiye çok zarar veriyor. Açıkladığımız üzere okulumuzun kültürünün en güzel özelliklerinden birisi dönemler arası arkadaşlık ve dayanışma ilişkisidir ancak hal böyle olunca okulda birbirimizle iletişim kurmaya korkuyoruz.

Çok uzun yıllardır süre gelen geleneklerimiz olan kek günü, film günü gibi etkinlikleri de değiştirmeye çalışıyor. Okulumuzun maddi manevi tüm kültürünü yok etmeye çalışıyor.

Öğrenciler olarak bu sorunların çözülmesine dair ne yaptınız, idarenin tepkisi ne oldu?

Öncelikle idareyle konuşmaya çalıştık fakat izin verilmedi. Cümlelerimizi tamamlamamıza izin vermeden sürekli bizi bölerek kendisi konuşuyor, olayı bambaşka yerlere çekerek bizi manipüle etmeye çalışıyor. Bu şekilde asla yapıcı bir çözüme ulaşılamıyor. Bu yüzden dilekçe vererek CİMER dahil gerekli yerlere şikâyette bulunduk.

Öğrenciler mevcut yönetimle ilgili ne düşünüyorlar?

Hiç kimse mutlu değil, yönetimden korkuyoruz. Her gün yaşadığımız bu baskı ve okul içerisindeki olaylardan kaynaklanan huzursuzluk derslerimize odaklanmamızı çok zorlaştırıyor. Okulda sürekli bir korku iklimi hâkim. Birbirimizle ve öğretmenlerimizle konuşmaya korkuyoruz. Çoğu arkadaşımız bu baskıya dayanamayıp nakil aldırdı. Nakil aldırmak isteyen arkadaşlarımızdan birine “Zaten okula hiçbir şey katmıyorsun, bu okulda olsan ne olur olmasan ne olur!” gibi sözler bile söyledi. Üzerimizde sürekli bir baskı var. Okuldaki bu durumu okula gelen velilerimiz de fark ediyor. İdare katından geçerken öğretmenlerimizin de idareyle olan tartışmalarını duyuyoruz. Onların bizle bu konuları asla konuşmamasına rağmen okulda mutlu olmadıklarını, bu baskıya maruz kaldıklarını hissediyoruz.

Nakil aldıran bir arkadaşımız “Okulda bunlarla uğraşmaktan kafamız her zaman doluydu. Teneffüslerde her yerde bunları konuşuyordu, evde bile bunları düşünmekten derslerime odaklanamıyordum. Yaptığımız, söylediğimiz her şey idareye çok farklı şekillerde gidiyor, bambaşka şekillerde karşımıza geliyordu. Bu baskılara daha fazla dayanamadığım ve geleceğim için daha doğru bir karar olacağını düşündüğümden başka bir okula nakil aldırdım" dedi.

'Müdürümüz öğrencilerini korku ve aldatma ile yönetmeye çalışıyor'

Veliler olarak sizin Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde yaşananlara dönük şikayetleriniz ve attığınız adımlar nelerdir?

Çocuklarımızın üstünde büyük bir baskı var. Bu durum hem okul başarılarını hem de hazırlandıkları üniversite sınavı çalışmalarını son derece olumsuz etkiliyor. Bir okul müdürünün öğrencilerine güven ve huzur ortamı sağlaması gerekirken, bizim müdürümüz öğrencilerini korku ve aldatma ile yönetmeye çalışıyor. Verilecek en ufak kararda çocuklarımızın fikirleri alınıyormuş gibi gösteriliyor, daha sonrasında farklı bir karar verilip çocuklarımız yalancı konumuna getiriliyor. Dönemler arası kutuplaştırma ve okul kültürünün yok edilmesi de bizi en rahatsız eden sorunlardan. Kendisiyle bu sorunları görüşmeye gittiğimizde bizimle görüşmemek için her şeyi yapıyor ancak bize anlaşamadığı öğretmenleri kötülemek için onlardan gizli toplantılar düzenliyor.

Bugüne kadar kendisiyle görüşmelerimiz sonucu bir çözüm elde edemediğimiz için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve CİMER’e şikâyette bulunduk. Bazılarımız ise bir sonuç alınamayacağını düşünerek çocuklarını nakil aldırdılar.

Veliler ve öğrenciler olarak başka eklemek istedikleriniz veya somut talepleriniz var mı, nelerdir?

Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri olarak, korku, baskı ve tehdidi kullanan bir yönetim yerine, öğrencilere ve öğretmenlere saygılı, onları destekleyen ve birleştiren, kendi kültürünü değiştirmeye çalışmanın aksine ona sahip çıkan bir yönetim istiyoruz. Neredeyse 2 asırlık bu köklü okulumuzun adının bu tip sorunlarla değil, hak ettiği büyük başarılar, kültürü ve aydınlığıyla anılmasını istiyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturmanın hızlandırılmasını ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasını talep ediyoruz.