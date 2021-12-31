Beyoğlu Anadolu Lisesi müdürü randevu verdiği velileri okula almadı!

23 Ekim tarihinde Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin ve mezunlarının katıldığı orman yürüyüşü etkinliğini düzenleyen coğrafya öğretmenine okul müdürü Gülay Hacısalihoğlu soruşturma açmış, daha sonra okul öğretmenlerinden habersiz yapılan veli toplantısında velilere, orman yürüyüşü etkinliği ve coğrafya öğretmeni hakkında “17 yaşındaki kız çocuklarının ormanda erkeklerle buluşturulması suçlaması” yöneltilmişti.

28 Aralık tarihinde okulun mezun ve öğrencileri öğretmenleri ile tekrardan bir etkinlik düzenleyerek sosyal medya üzerinden de öğretmenlerine destek oldu ve soruşturmaya tepki gösterdi.

Yaşananların medya kanallarından da yayılması sonucunda öğrencilerin velileri 30 Aralık günü için okul müdürü Gülay Hacısalihoğlu’ndan randevu aldı. Görüşme için gelen veliler yarım saat bekletildikten sonra okul müdürünün yanına çağırıldıkları esnada okul müdürü kimseye haber vermeden okuldan gizlice çıkarak emniyete gitti. Emniyette velilerin okulu bastığını söyleyerek okulun önüne polis ekipleri çağırttı. Veliler de okul müdüründen şikayetçi oldu.

Okula gelen velilerle görüşülmemesi ve yaşananlar üzerine veliler ilçe milli eğitime gitti. 31 Aralık tarihi için velilere tekrar randevu verildi. Ancak bugün müdür, randevu saatinde gelen velilerin bir kısmını okula almayıp velileri dışarıda bırakarak okul kapısını içerden kilitledi.