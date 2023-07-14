Beylikdüzü'nde botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren 38 yaşındaki Kübra Boyraz Solmazgül'ün ölümüyle ilgili davada karar çıktı. Kusurlu bulunan Doktor Öner Özsoyeri, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre, Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Öner Özsoyeri ile taraf avukatları katıldı.

'Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum'

Özsoyeri, son savunmasında, "Eylemi yapan ben değilim. Tanıklar odada olmadığımı da söylediler. Olaydan 6 ay önce benim doktorluk ruhsatım alınmıştı. Doktor değildim. Mesleki nedenden dolayı değil başka bir nedenden alınmıştı. Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum. Ölen kişi Erdal Bey'in hastasıydı. Ben suçsuzum, beraatimi istiyorum. Ben odada bile yoktum. İşlemi ben yapmadım. Bir insan olarak şahsa her şeyi yapmaya çalıştım. Hastaneye yönlendirdim. Kendisi kabul etmedi" dedi.

Mahkeme, Özsoyeri'nin, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İddianame

Büyükçekmece Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kübra Boyraz Solmazgül'ün 9 Temmuz 2020'de kendisini Melih diye tanıştıran şüpheli Ömer Elmalı'dan randevu aldığı, uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yapıldığı anlatıldı. 19 Eylül'de yeniden Elmalı'dan randevu alan Kübra Boyraz'ın saat 17.54'te geldiği iş yerinden saat 20.20'de bu kez yarı baygın şekilde çıktığı, gelen araca bindirilerek, iş yerinde çalışan Kadriye A.'nın kolunda evine getirilip, babasına teslim edildiği anlatıldı.

Baba Ekrem Solmazgül tarafından önce bir devlet hastanesine oradan da özel bir hastaneye kaldırılan Kübra Boyraz'ın, ertesi gün 20 Eylül 2020'de hayatını kaybettiği kaydedildi. Şüpheliler Erdal Doğruya ve Özsoyeri'nin tıbben uygun olmayan dolgu maddesini hatalı şekilde Kübra Boyraz'a enjekte etmek suretiyle "bilinçli taksir" niteliğindeki eylemleri sonucu ölüme sebebiyet verdikleri belirtildi. Şüpheliler Özsoyer ve Doğruya'nın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet" suçlarından toplam 5 yıldan 12 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Doğruya'nın ayrıca, doktor olmadığı halde hasta tedavi etmesinden dolayı da 1219 sayılı madde uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler Elmalı ve Bülent B.'nin ise, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna'na muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıca, iddianamede Özsoyeri'nin, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre, 2009'da yine birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte etmesi sonucu yaraladığı gerekçesiyle şikayet edildiği bilgisine de yer verildi.