Beykoz'da yoğun dalga nedeniyle bugün de denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle ilçe sahillerinde saat 12.00 itibarıyla gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı İstanbul Grup Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2,5 metre olduğu bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 8 Ağustos Pazar saat 12.00 itibarıyla gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Beykoz'da dün de denizde yoğun dalga ve akıntı olması nedeniyle denize girmek yasaklanmıştı.