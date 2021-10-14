Beykoz Çayırı’nı 'Millet Bahçesi'ne çevirecek karar onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının son bileşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplanan oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar tekrar oya sunuldu.

Beykoz Çayırı'nın “Millet Bahçesi”ne dönüştürülmesi için alt ve üst ölçekli imar planlarında yapılan değişiklikler, veto edilen kararlar arasında yer aldı.

Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifleri doğrultusunda çayıra; millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs-teleferik hattı istasyonu, emsale dahil olmamak üzere zeminaltı otopark yapılmasının önü açılmıştı. İnşaat alanı bin 929 metrekareden, 4 bin 800 metrekareye yükseltilmişti.

Veto kararının oylanması öncesinde söz alan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, planlar ile alandaki yeşil alanın 2,5 kat artacağını, 38 bin metrekarelik Beykoz Çayırı'nın aynen korunacağını, ek 55 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulacağını savundu.

Mecliste yeni bir plan değişikliğinin mi yoksa ısrar kararının mı oylandığı yönünde tartışma yapıldı. Oturumu yöneten Kalaycı, raporu ısrar kararı olarak oya sundu ve AKP-MHP grubunun oyları ile plan değişikliği aynen kabul edildi.