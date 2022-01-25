Beyaz Saray'dan 'Ukrayna' açıklaması: Biden'ın asker gönderme niyeti yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edeceği” yönündeki iddiayı tekrarlayan Psaki, “Putin'in aklından geçenleri okuyamıyoruz. Gördüğümüz şey, başta sınırda konuşlanmış Rus askerleri olmak üzere, yapılan çeşitli hazırlıklardır" ifadelerini kullandı.

'Tercih ettiğimiz yol diplomasi'

Sputnik'te yer alan habere göre, Sözcü, “ABD'nin her türlü senaryoya karşı tetikte olduğunu” söyleyerek, "Bizim tercih ettiğimiz yol diplomasi ancak sınır bölgesinde hareketliliğin arttığını görüyoruz" yorumunu yaptı.

'Kiev'in gerilimin tırmanmayacağı görüşü Moskova’nın eylemleriyle ters'

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un “Kiev’in büyük ölçekli bir Rus işgali planından söz etmek için bir neden görmediği” şeklindeki açıklamasını değerlendiren Psaki, Ukraynalı yetkililerin sınırda gerilimin tırmanmayacağına dair görüşlerinin Moskova'nın eylemleriyle zıt yönde’ olduğunu söyledi.

‘Rus tarafının saldırgan söylemi sürüyor’

Rus tarafının ‘saldırgan söyleminin’ devam ettiğini öne süren Beyaz Saray Sözcüsü, “Sınırda agresif eylem ve hazırlıkların arttığını görüyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, bugün yaptığı açıklamada, şu an itibarıyla Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’ya karşı bir saldırı hazırlığında olduğuna işaret edecek tek bir saldırı birimi kurmadığını ifade etmişti.

'Ukrayna'ya asker gönderme isteği yok'

Bununla beraber Biden'ın şu anda odağının NATO'nun doğu kanadı olduğunu dile getiren Psaki, "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok" ifadelerini kullandı.

Psaki, üst düzey yetkililerin bugün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki liderlere Ukrayna konusunda brifing vereceğini belirterek, Kongre'nin tüm üyelerine yönelik de ilerleyen günlerde bir brifing yapacaklarını sözlerine ekledi.