Beyaz Saray'dan 'geri adım' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'ye, ABD’nin Viyana Sözleşmesi’ne atıfta bulunduğu son açıklamasının, 18 Ekim tarihli Osman Kavala açıklamasından bir geri adım olarak görülüp görülmemesi gerektiği soruldu.

VOA'da yer alan habere göre, Sözcü Jen Psaki, “Bu şekilde değerlendirilmemeli. Türkiye dahil tüm dünyada gazeteciler ve aktivistlerin gözaltına alınması konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuda olduğu gibi endişe duyduğumuz konuları hem özel olarak hem de kamuoyu önünde gündeme getiriyoruz. Türkiye ortak çıkarları ilgilendiren konularda birlikte çalışmaya devam edeceğimiz bir ülke ve NATO müttefiki” ifadesini kullandı.