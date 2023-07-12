Beyaz Saray'dan Biden-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Biden'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nün TBMM'ye sevk edilmesiyle ilgili İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı anlaşma dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği" bildirildi.

Erdoğan ve Biden'ın, ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması kapsamındaki son istişare toplantısını memnuniyetle karşıladıkları belirtilen açıklamada, liderlerin savunma ve ekonomik öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, ikili işbirliklerini güçlendirme çabalarını görüştükleri kaydedildi.