Biden-Erdoğan görüşmesi sona erdi

NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerindan açıklamada bulunan İletişim Başkanlığı, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı."

1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan ve Biden'ın açıklama yapması bekleniyor.