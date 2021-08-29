Beyaz Saray'dan 'Afganistan'da büyükelçilik' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD askerlerinin Afganistan'dan tahliyesinin tamamlanacağı 31 Ağustos'tan sonra da vatandaşlarının ve onlara yardım eden Afganların ülkeden tahliyesi için Taliban ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sullivan, Biden yönetiminin mevcut planının 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da daimi bir ABD büyükelçiliğinin olmaması yönünde olduğunu söyledi.

Ancak Sullivan "sahada diplomatların olması için araçlarının ve mekanizmalarının olduğunu" belirtti.

Sullivan Afganistan'da ABD'nin diplomatik varlığına ilişkin alınacak kararların ise, Taliban'ın ABD vatandaşlarının ve Afgan müttefiklerinin güvenli geçişine izin vermesi dahil taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Biden'ın "Afganistan'da yeni bir savaş başlatmak" niyetinde olmadığını savunan Sullivan, IŞİD-Horasan'ı hedef alan saldırılarının devamınınsa geleceğini kaydetti.