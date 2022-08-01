Beyaz Saray'dan açıklama: 'Pelosi Tayvan'ı ziyaret etme hakkına sahip'

ABD ile Çin arasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin muhtemel Tayvan ziyareti nedeniyle başlayan gerilim devam ederken, Beyaz Saray’dan Pelosi’nin ziyareti hakkında açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme hakkı olduğunu savundu. Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin kararın kendisine ve personeline ait olduğunu kaydeden Kirby, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Tayvan'ı ziyaret etme hakkına sahip. Meclis Başkanı daha önce olaysız bir şekilde Tayvan'ı ziyaret etmiştir, bu yıl dahil olmak üzere birçok Kongre üyesinin ziyaret ettiği gibi" ifadelerini kullandı.

Pelosi'nin muhtemel Tayvan ziyaretinin ABD'nin Tayvan politikasını değiştirmediğini belirten Kirby, “Tabii ki Tayvan İlişkileri Yasası, üç ABD-Çin ortak bildirisi tarafından yönlendirilen 'tek Çin politikamız' konusunda hiçbir şey değişmedi” dedi.

Kirby sözlerine şöyle devam etti:

“Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğimizi söyledik ve boğazlar arası farklılıkların barışçıl yollarla çözülmesini beklediğimizi söyledik. Basitçe söylemek gerekirse Pekin'in uzun süredir devam eden ABD politikasıyla tutarlı potansiyel bir ziyareti bir tür kriz veya çatışmaya dönüştürmesi veya bunu Tayvan Boğazı'nda veya çevresinde agresif askeri faaliyetleri artırmak için bir bahane olarak kullanması için hiçbir neden yok."