Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: Beş kişi vuruldu

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a yakın bölgede silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre beş kişinin vurulduğu bildirildi. Açıklamada yaralıların sağlık durumuna dair bilgi verilmedi.

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Beyaz Saray'a 1,5 kilometre uzaklıkta saldırı: Arama çalışmaları sürüyor

Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede silahlı saldırı düzenlendi.

Açıklamada, Beyaz Saray'a yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesindeki Logan Circle semtinde düzenlenen saldırıda beş kişinin vurulduğu ifade edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yerel yetkililer de silah seslerinin duyulduğu noktada bir spor salonunun bulunduğunu, olay yerine yakın okulların güvenlik nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silah sesleri duyulurken olay yerinde çok sayıda polisin olduğu ve birçok yolun trafiğe kapatıldığı görüldü.

Fotoğraf: AA

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