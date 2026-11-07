Polonya'nın Krakov kentinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 07.11.2026 , 20:03
Polonya'nın Krakov kentinin merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.
Polonya basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 15.00 sıralarında Krakov'un merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan araçtan çevredekilere ateş açtı.
Malopolska Polisinin X'ten yaptığı açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği aktarıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganın askeri kamuflaj tarzı kıyafet giydiği görüldü. Polislerle saldırgan arasında yaşanan çatışmada iki polis memurunun da yaralandığı aktarıldı.
Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlere Ana Meydan'a gelmemeleri, çevrede bulunanlara güvenli bir yere geçmeleri çağrısında bulundu.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, X hesabından yaptığı paylaşımda olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini vurguladı.
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