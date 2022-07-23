Beyaz Saray: Türkiye'nin operasyon tehdidinden derin endişe duymaya devam ediyoruz

Dün imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması hakkında açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, söz konusu anlaşmadan dolayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettikten sonra "Ancak Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde istikrarı bozabilecek, sivil nüfusu ve koalisyonun IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadeleyi tehlikeye atabilecek bir askeri operasyon tehdidinden de derin endişe duymaya devam ediyoruz" dedi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre Kirby, Rusya'ya Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına imkan tanıyan anlaşmayı ivedilikle uygulaması çağrısında bulundu. Kirby, "Dünyanın en savunmasız insanlarının yetersiz beslenmenin pençesine düşmesini önlemek için anlaşmanın uygulanmasına hızla başlanmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Anlaşmanın ne derecede uygulanacağının Rusya'ya bağlı olduğuna söyleyen Kirby, "Bunun oyunun kurallarını değiştireceğini umuyor ancak temkinli olmaya da devam ediyoruz" dedi.

'Derin endişe duymaya devam ediyoruz'

Konuşmasında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi ihtimaline de değinen ve ABD'nin bu durumdan "derin endişe" duymaya devam ettiğini söyleyen Kirby sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Tahıl Sevkiyatı Anlaşması) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Ancak Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde istikrarı bozabilecek, sivil nüfusu ve koalisyonun IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadeleyi tehlikeye atabilecek bir askeri operasyon tehdidinden de derin endişe duymaya devam ediyoruz."

Kirby, "Biden yönetiminin bu konuyla ilgili endişelerini Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle de paylaştığını" da belirtti.