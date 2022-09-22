Beyaz Saray: Rusya'nın nükleer silah açıklaması ciddiye alınmalı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı ve gerektiğinde nükleer silahları kastederek Rusya'nın tüm kabiliyetleri kullanmakta tereddüt etmeyeceğine yönelik açıklaması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ABC News'e konuşan John Kirby, "Bu tür söylemleri her zaman ciddiye almalıyız. Nükleer gücün bu şekilde konuşulması sorumsuzca bir söylemdir ama son yedi aydır bu konuda konuştuklarımızdan farklı değil ve bunu çok ciddiye alıyoruz" dedi.

ABD'nin Rusya'nın nükleer konuşlanmasını takip ettiğini dile getiren Kirby, "Gerektiğinde kendi stratejik konuşlanmamızı değiştirmemiz için elimizden geldiğince onların stratejik konuşlanmalarını izliyoruz. Şu anda bunun gerekli olduğuna dair hiçbir belirti görmedik" ifadelerini kullandı.

'Sahte referandumlarla Rus toprağı olmayacaklar'

Ukrayna ordusunun Harkov'daki Rus güçlerine karşı ilerleme kaydettiğini belirten Kirby, mevcut tablonun Rusya'nın savaş alanındaki başarısızlığının göstergesi olduğunu söyledi.

Rusya'nın Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde referandum kararına değinen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü Kirby, "Bu bölgelerin bazılarını meşru olarak alamayacağından, Rus toprağı olduğunu iddia edebilmek için bir tür siyasi meşruiyet elde etmeye çalışıyor ama bu sahte referandumlardan sonra da buralar Rus toprağı olmayacak" yorumunu yaptı.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini sözlerine ekleyen Kirby, "Rusya'nın on binlerce kayıp verdiğini biliyoruz. Moralleri kötü, savaş alanındaki uyumları berbat ve komuta kontrol sorunları yaşıyorlar. Açık ki, Putin'in ordusunda asker eksiği bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın kısmi seferberlik kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün imzaladığı bir kararnameyle ülkede kısmi seferberlik ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, kısmi seferberlik kapsamında 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.