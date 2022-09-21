Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında Rusya'yı hedef aldı

ABD Başkanı Joe Biden, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasının merkezine Ukrayna ve Rusya'yı koydu.

Biden, "Dünya milletleri hâlâ birlik içinde" derken "BM Sözleşmesi'nin değerlerini savunuyoruz" ifadelerini kullandı. Biden Moskova'nın bunları ihlal ettini söyledi.

ABD Başkanı BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'yı "sorumsuz nükleer tehditler yapmakla" suçlayarak, "Nükleer bir savaş kazanılamaz ve asla savaşılmamalıdır" dedi. Ayrıca Moskova'nın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını görmezden geldiğini ve herhangi bir şeffaflık olmadan nükleer birikimini yürüttüğünü söyledi.

'Ukrayna'nın başına geldiyse, sizin de başınıza gelebilir'

Biden, Ukrayna'ya uluslararası desteği artırmaya çağıran Biden, 'Ukrayna'nın başına geldiyse, sizin de başınıza gelebilir.' derken, "Uluslar emperyal emellerini sonuçsuz bir şekilde sürdürebilirlerse, o zaman bu kurumun temsil ettiği her şeyi, her şeyi riske atıyoruz" ifadelerini kullandı. Biden "bir ülkenin başka bir ulusun topraklarını zorla ele geçiremeyeceğini" de sözlerine ekledi.

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi komşusunu işgal etti, egemen bir devleti haritadan silmeye çalıştı." diyen Biden, “Ukrayna, her egemen ulusa ait aynı haklara sahiptir. Rusya'nın saldırganlığına karşı dayanışma içinde olacak Ukrayna ile dayanışma içinde olacağız, nokta." diye ekledi.

Biden, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "acımasız, gereksiz bir savaşa" neden olmakla suçlarken, "Rusya, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin temel ilkelerini utanmadan ihlal etti" dedi.

ABD başkanı, “Bu savaş, Ukrayna'nın basit ve basit bir devlet olarak var olma hakkını ve Ukrayna'nın bir halk olarak var olma hakkını ortadan kaldırmakla ilgilidir” derken "Nerede olursanız olun, nerede yaşarsanız yaşayın, neye inanırsanız inanın... Bu kanınızı dondurur." diye ekledi.

'BM Güvenlik Konseyi daha kapsayıcı hale getirilmeli'

Biden güvenlik konseyini mevcut beş daimi üyesinin ötesine genişletmek de dahil olmak üzere, BM'de işlerin nasıl yürüdüğünü değiştirme zamanının geldiğini de söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ne ilişkin Biden, “Ayrıca, günümüz dünyasının ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için bu kurumun daha kapsayıcı hale gelmesinin zamanının geldiğine inanıyorum. ABD de dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi üyeleri, BM tüzüğünü tutarlı bir şekilde desteklemeli ve savunmalı ve nadir, olağanüstü durumlar dışında veto kullanımından kaçınmalı" ifadelerini kullandı.

Biden şu ifadelere yer verdi:

“Ayrıca ABD'nin Konsey'in hem daimi hem de daimi olmayan temsilcilerinin sayısının artırılmasını desteklemesinin nedeni de budur. Buna, bu milletler için kalıcı koltuklar dahildir. Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'deki ülkeler için uzun süredir desteklenen ve kalıcı koltuklarımız var."

'Çin'le soğuk savaş aramıyoruz'

Biden, Washington'un bir "soğuk savaş" aramadığını söylerken konuşmasının kalanındaysa Çin'i odak noktasına aldı.

Biden, ABD-Çin arasındaki duruma hitaben "Değişen jeopolitik eğilimleri yönetirken, Amerika Birleşik Devletleri makul bir lider olarak hareket edecek. Çatışma aramıyoruz, soğuk savaş aramıyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden şöyle devam etti:

"Hiçbir ulustan ABD veya başka bir ortak arasında seçim yapmasını istemiyoruz. Ancak Birleşik Devletler arsız davranacak ve özgür, açık, güvenli ve müreffeh bir dünya vizyonumuzu ve uluslar topluluklarına sunmamız gerekenleri destekleyecektir.”

Tayvan'a ilişkinse Biden, “her iki tarafça da statükoda tek taraflı değişikliklere karşı çıkmaya devam ediyoruz” dedi.