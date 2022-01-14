Beyaz Saray: Rusya Latin Amerika’ya asker yollarsa kararlı bir şekilde hareket ederiz

Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada, Moskova'nın askerlerini Venezuela veya Küba'ya yerleştirebileceği yönündeki iddiaların ardından, Rusya'nın Latin Amerika'ya asker göndermesi durumunda Amerikan makamlarının "kararlı" davranacağını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, fikri “kamuoyu yorumlarında afra tafra” olarak nitelendirdi ve Rusya'nın askeri altyapısının Latin Amerika'ya konuşlandırılmasının, Cenevre'deki son Rusya-ABD Stratejik İstikrar Diyaloğu'nda bir tartışma konusu olmadığını kaydetti.

Bir gazetecinin sorusuna yanıt olarak, "Rusya bu yönde hareket ederse, bununla kararlı bir şekilde hareket ederiz" dedi.

Öte yandan ABD silahlı kuvvetlerinin Rusya'nın batı sınırına yakın askeri yığınağı devam ediyor.

Rusya'nın Latin Amerika'ya asker gönderebileceği önerisi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile RTVI TV kanalında yaptığı söyleşide gündeme geldi. Asker yerleştirme olasılığı sorulduğunda, Ryabkov bunun Kremlin'in planlarında oldup olmadığına dair net bir cevap vermedi. Ryabkov, “Dış ve askeri politikası için birkaç seçeneğe sahip olmak Amerikan tarzı. Bu, o ülkenin dünyadaki güçlü etkisinin temel taşıdır" şeklinde konuştu.

Sergey Ryabkov şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin üzerimizdeki askeri baskısını arttırması ya da Rusya'nın provoke edilmesi yolunda bir şeyler belirlendiği durumda Rusya Devlet Başkanı daha önce defalarca kez Rus Donanmasını'nın da dahil edileceği adımları içerebilecek önlemler alınabileceği hakkında konuştu"

Ancak Ryabkov, "Bunu istemiyoruz. Diplomatlar bir anlaşmaya varmalı" dedi.

Ryabkov, Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'la görüştüğü sırada NATO'nun doğuya doğru genişlemesine son verilmesi talebini de iletti. Washington, Moskova'nın teklifini doğrudan reddetti.