Beyaz Saray: Komünizm başarısız bir ideoloji

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Küba'ya karşı düzenledikleri son kampanya üzerine konuştu.

"Kübalı protestocuların şikayetleri" sorulduğunda, Psaki ABD'nin soykırım niteliğindeki ablukasından hiç bahsetmeden gazetecilere adadaki mevcut durumun komünizmin eksikliklerinin doğrudan bir sonucu olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi hakkında "Komünizm başarısız bir ideoloji ve buna kesinlikle inanıyoruz" diyen Beyaz Saray Sözcüsü, "Küba halkını başarısızlığa uğrattı. Özgürlüğü, onları destekleyen bir hükümeti hak ediyorlar, ister sağlık ve tıbbi malzemeye sahip olmalarını sağlamak, ister aşılara erişim sağlamak, isterse ekonomik fırsatlara ve refaha sahip olmak olsun." dedi. Psaki, "Bunun yerine, halkını baskı altına alan ve Küba halkını yüzüstü bırakan bir hükümet, otoriter, komünist bir rejim var" diye ekledi.

"Kübalıların komünizmden nefret ettikleri" için mi protesto ettikleri sorulduğunda, Beyaz Saray sözcüsü Kübalıların ülke hükümetinin "baskıya ve kötü yönetimine" karşı olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan ABD'nin ülkeye yönelik yasadışı yaptırımları ve soykırım niteliğindeki ablukası Psaki'nin sözlerinde kendisine yer bulamadı.

Psaki'nin iddia ettiği gibi Kübalıların sağlık ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekmelerinin nedeni "komünizm" değil, tam tersine ABD'nin adaya uyguladığı ambargo. Ambargo son BM oylamasında bir kere daha ufak bir azınlık hariç dünyadaki tüm devletler tarafından mahkûm edilirken ambargonun devam etmesi gerektiği yönünde sadece ABD ve İsrail oy kullanmıştı. Küba'ya yönelik abluka ülkenin başka ülkelerle ticaret yapmasını fiilen imkânsız hale getiriyor.

Öte yandan "Küba'daki eylemler" ABD devleti ve medyasının iddia ettiği kadar büyük çaplı olaylar olmaktan oldukça uzak. Söz konusu "eylemler"e katılım 100 civarında sınırlı kalırken ABD medyası bu zayıflığı göstermemek için "Küba'daki eylemler" diye ABD'de çekilen görüntüleri veya Küba'daki emperyalizm karşıtlarının düzenlediği gösterileri servis ediyor. Öte yandan ABD'nin sosyal medyada robotlar kullanarak başlattığı kampanyayla da Küba halkının hükümete karşı olduğu şeklinde bir izlenim çabası söz konusu.