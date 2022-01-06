Beyaz Saray: Kazakistan’daki ayaklanmada rolümüz yok

Kazakistan’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan protestoların ardından ülke genelinde OHAL ilan edilirken Almatı’da ordu ile silahlı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı haberleri geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın sözcüsü Jen Psaki ayaklanmaların arkasında Washington’un olduğu iddiasını yalanladı.

Rusya’dan olayların arkasında ABD’nin olduğuna dair hiçbir resmi açıklama yapılmadığı halde Psaki “Rus dezenformasyonu” ifadesini kullanarak Moskova’yı hedef aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kazakistan’daki protesto gösterilerini takip ettiklerini söyledi. Psaki Washington’un “protestocuları kendilerini barışçıl olarak ifade etmeye ve yetkilileri de gerilimden kaçınmaya” çağırdığını kaydetti.

Psaki “Bunun arkasında ABD’nin olduğu hakkında bazı çılgınca Rus iddiaları var. Bu nedenle şu mesajı iletme fırsatını kullanmama izin verin ki bu mutlak olarak yanlıştır ve standart Rus dezenformasyonu oyununun bir parçasıdır” diye konuştu.

Ancak Psaki Rusya’da kimin bu iddiayı dile getirdiğini söylemedi. Dün Kremlin’den yapılan açıklamada Kazakistan’daki gerilime dış müdahale uyarısında bulunulmuş ancak ABD’nin adı zikredilmemişti.

Ülke genelinde OHAL ilan eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev dün stratejik binalara “yabancılarca eğitilmiş teröristlerin” girdiğini belirterek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) yardım talep etmişti.

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'ne başkanlık yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın örgüte bağlı barış güçlerini Kazakistan'a yollama kararı aldıklarını açıklamasının ardından Rusya hava indirme birliklerinin de yer aldığı KGAÖ barış gücü birlikleri Kazakistan’a sevk edilmişti.

Öte yandan Kazakistan’daki gelişmeler ABD ile Rusya arasında gelecek hafta Ukrayna konusunda Cenevre’de yapılacak görüşme öncesinde yaşandı.

RT’nin haberine göre Psaki gelecek haftaki görüşmeye ilişkin bir soru üzerine Moskova’yı Avrupa’nın güvenliğini tehdit etmekle suçlayarak endişelerinin nedeninin bu olduğunu öne sürdü. Psaki ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerin odağında Ukrayna’nın durumunun olacağını belirtti ve ABD’nin Kiev’e “savunma yardımı”na devam edeceğini söyledi.

Rusya gelecek hafta ABD’nin yanısıra NATO ve AGİT ile de yapacağı görüşmelerde NATO’nun doğuya doğru genişlemesine karşı yazılı garantiler verilmesini istiyor.