Kazakistan'da silahlı çatışmalar başladı, Rusya hava indirme birlikleri gönderdi

Kazakistan'da zamlara karşı başlayan eylemler ülke geneline yayılırken, Almatı kentinde bu sabah saatlerinde askerlerin eylemcilere müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Yağma olaylarının yaşandığı Almatı'da gece saatlerinde büyük bir "terörle mücadele" operasyonu başlatıldığı açıklanırken, Kazak polisi onlarca silahlı kişinin "etkisiz hale getirildiği" açıklamasını yaptı.

TASS haber ajansının aktardığına göre bu sabah saatlerinde Almatı Belediye Başkanlığı önünde ordu ile silahlı kişiler arasında yoğun çatışmalar başladı.

TASS muhabiri askeri birliklerin Almatı meydanına konuşlandığını belirterek "Yoğun çatışmalar sürüyor" dedi.

Polis sözcüsü: Onlarca saldırgan etkisiz hale getirildi

Almatı Polis Sözcüsü Saltanat Azirbek Habar-24 televizyonuna yaptığı açıklamada kentte gece saatlerinde "aşırılıkçı güçlerin yönetim binalarına ve polis merkezine saldırdığı"nı kaydetti. Azirbek "Onlarca saldırgan etkisiz hale getirildi, kimlikleri belirleniyor" ifadesini kullandı. Azirbek Almatı'da "terörle mücadele operasyonu"nun devam ettiğini belirterek kent sakinlerine evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kazakistan devlet televizyonu sokaklarda insanlara dağıtılan silahlara ilişkin görüntüleri yayınlamıştı.

Ülkede Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada protestolar sırasında binin üzerinde kişinin yaralandığı, 400'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü: Kazakistan'a barış gücü yollayacağız

Öte yandan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi'ne başkanlık yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, örgüte bağlı barış güçlerini Kazakistan'a yollama kararı aldıklarını açıkladı.

Rusya hava indirme birlikleri gönderdi

Sputnik'in aktardığına göre barış gücünün öncü birimleri şimdiden Kazakistan’da çalışmaya başladı.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) yetkilileri, barış gücünün Kazakistan’daki ana görevinin devlet ve ordu tesislerini korumak olduğunu söyledi.

Barış gücü içerisinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askerlerinin yer aldığı belirtiliyor.

KGAÖ yetkilileri, Rusya hava güçlerinin askeri kargo uçaklarının şu an, Rusya’nın barış gücü olarak Kazakistan’a göndereceği birliklerini ülkeye taşıdığını kaydetti. Barış gücü içinde, Rusya’nın hava indirme birlikleri birimleri yer alıyor.

Rusya'nın Kazakistan'a gönderdiği hava indirme birliklerinin üslerinden ayrılışı böyle görüntülendi.

Üç havalimanında uçuşlar yapılamıyor

Habar-24 televizyonu Almatı, Aktöbe ve Aktau kentlerindeki havalimanlarının protestolar nedeniyle kapandığını, bugünkü uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Demiryollarının trafiğe kapatılması da 25 tren güzergahının iptaline neden oldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev dün gece yaptığı açıklamada "Terörist çeteler Almatı havalimanında 5 uçağa el koydu" demiş ve daha sonra havalimanında kontrolün sağlandığını duyurmuştu.

Öte yandan AFP'nin haberine göre Kazakistan güvenlik güçlerinden 12'sinin yaşamını yitirdiği 353'ünün yaralandığı bildirildi.