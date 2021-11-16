Beyaz Saray: Biden 'tek Çin' politikasını desteklediğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yaptığı video konferansta, ülkesinin "tek Çin" politikasını desteklediğini söylediği bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Tayvan konusunda Tayvan'la İlişkiler Yasası, Üç Ortak Tebliğ ve Altı Güvence'yi dikkate alarak ABD'nin 'tek Çin' politikasına bağlı kalacağının altını çizdi. Biden, aynı zamanda ABD'nin Tayvan Boğazı'nda barışı ve istikrarı zedeleme ve statü değiştirme yönündeki tek taraflı girişimlere karşı çıkacağını belirtti" denildi.

Çin televizyonunun aktardığına göre, dün çevrimiçi olarak gerçekleşen konferans 1 saat 56 dakika sürdü.

Bu iki lider arasında, Biden'ın resmi olarak göreve başlamasından bu yana ilk görüşme oldu.