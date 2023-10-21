Beyaz Saray ABD'nin Gazze'de savaşa dahil olduğunu yanlışlıkla ortaya çıkardı

Beyaz Saray'ın bir Instagram paylaşımı, ABD'li Delta Force özel birliğinin İsrail'e rehine kurtarma operasyonu için gönderildiğini açığa çıkardı.

Beyaz Saray'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'de bulunduğu sırada bir Delta Force mensubuyla el sıkıştığı görülüyor. Görselde özel birlik mensubu üç asker daha yer alıyor.

Paylaşımda, "Başkan Biden, cesaretleri ve İsrail'de Hamas'ın terör saldırılarına karşılık yaptıkları çalışmalar için ilk müdahale ekibine teşekkür etti" denildi.

Beyaz Saray paylaşımı silerek özür diledi

Sosyal medyada yayılan paylaşım, paylaşıldıktan bir saat sonra silindi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray sözcüsü, paylaşımın yanlışlıkla yapıldığını ifade ederek, "Bu hatadan ve yaratacağı sorunlardan dolayı pişmanız" dedi.

Sözcü, söz konusu fotoğrafın geçtiğimiz hafta Biden'ın İsrail'i ziyareti sırasında çekildiğini aktardı. Biden, ziyarette İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla buluşarak, ABD'nin rehine krizinde kendisine destek vermeyi teklif etmişti.