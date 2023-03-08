Betona su kattılar, itiraz eden mühendisi darp ettiler

Uşak’ta bir yapı denetim mühendisi numune aldıktan sonra betona su katıldığını fark etti. İtiraz eden mühendis ve yanındaki stajyeri, inşaatın kalıp ustaları tarafından darp edildi.

1 Mart'ta Kemalöz Mahallesi'nde 4 katlı bir konut inşaatında yaşanan olayda, yapı denetim firması kontrol mühendisi Y.Y. yanındaki stajyer A.A. ile birlikte inşaat sahasına girerek beton dökümü sırasında ilk mikserden numune aldı.

Fakat numune alımından sonra beton mikserine su katıldığını fark ederek çalışanları uyardı. Denetleme için bulunduklarını ve betona su katılma işleminin kendilerine söylenmesi gerektiğini hatırlatan kontrol mühendisi betondan bir kez daha numune aldı.

Kalıp ustaları saldırdı

Aynı şantiyede ikinci mikserin beton dökümü sırasında yine betona su katıldığını gören kontrol mühendisi, yüksek makine gürültüsü nedeniyle el işaretleri ile durumu kalıp ustalarına anlatmaya çalıştı.

Kalıp ustaları mühendisi binanın üst katlarına çağırdı. Stajyer ve mühendis binaya çıkmaya çalışırken merdivenlerde inşaatın kalıpçılarının saldırısına uğradı. Şiddete maruz kalan mühendis ve stajyer darp raporu alarak, inşaat ustalarından şikayetçi oldu.

Mühendislerden protesto

Sözcü’nün haberine göre betona su katılmasının içinde bulunulan şartlar altında beton dayanıklılığını yüzde 50'ye düşürebileceğini belirten İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi Başkanı Ümit Alp, "Su katılmasının kötü yanı mukavemeti düşürür. Alınan numunelerde beton mukavemeti düzenli çıkarsa bir yaptırımı yok ancak düzensiz çıkarsa karot örneği alınacak. O da yetersiz çıkarsa bina yıkılabilir" ifadelerini kullandı.

Uşaklı mühendisler kent meydanında toplanarak meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı. Grup adına konuşan Alp "Ne yazık ki bu insanlık dışı saldırı ilk değildir. Yapı denetim firması çalışanları, denetim görevlerini yerine getirirken şantiyelerde aynı riskle her zaman karşı karşıya kalmaktadırlar" diye konuştu.