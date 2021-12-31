Beton mikserinin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hacı Hulusi Baba Caddesi üzerinde, 7 yaşındaki Talha Gül isimli çocuk, seyir halinde bulunan Ş.G. idaresindeki 52 DM 370 plakalı beton mikserinin altında kaldı.

Ağır yaralanan Talha ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine götürüldü. Talha Gül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, sürücü Ş.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA)