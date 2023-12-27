Beştepe'deki toplantıya dakikalar kala Çalışma Bakanı'ndan TÜRK-İŞ'e ziyaret

Beştepe'de yapılacak asgari ücret toplantısı öncesi Çalışma Bakanı Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Işıkhan "İstişareler devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.

Bakan Işıkhan’ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.

AA'nın aktardığına göre basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan’ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

Işıkhan TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ne girişi sırasında bir gazetecinin "Asgari ücret bugün belli olacak mı? Bir açıklama yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Çıkışta açıklama: İstişareler devam ediyor

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardından Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor, neticelenince sizinle paylaşacağız" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün saat 16.30'da Beştepe'de görüşmeye çağırmıştı.

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