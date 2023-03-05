'Beşli Masa' çıkışında Kılıçdaroğlu’na 'adaylık karşılaması' hazırlığı

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulması beklenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, adaylığının ilanı için özel bir karşılama hazırlığı yapıldığı aktarıldı.

Haber Merkezi

Millet İttifakı'nın yarınki son toplantısı sonrası CHP’de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu için güçlü bir "adaylık karşılaması" hazırlandığı belirtiliyor.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplantında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesi bekleniyor.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre CHP’liler Saadet Partisi Genel Merkezi önünde saat 17:00’de Kılıçdaroğlu için bir karşılama hazırlıyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun partisinin genel merkezine gelişi için de küçük bir karşılama yapılacak.

Gazeteci İsmail Saymaz da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için lansman toplantısının 10 Mart’ta seçim takviminin ilanından sonra yapılacağını öne sürmüştü.

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Kulis: Yarın liderlerin toplantısından sonra Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ilan edilecek