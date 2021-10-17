Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde öğrencilerin taleplerine olumlu yanıt

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde öğrenciler barınma sorununun yanısıra beslenme sorunuyla da karşı karşıya kalırken, yemekhane konusundaki taleplerine fakülte yönetiminden olumlu yanıt geldi.

YÖK’ün aldığı yüzde 25 ila yüzde 40 arasında derslerin çevrimiçi yapılmasına yönelik kararın ardından, Rektörlük kararı ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde yüzde 90’ı aşkın oranda çevrimiçi ders planlandı ve laboratuvar dersleri iptal edildi.

Bu dönem içerisinde taşınan fakültede yemekhane açılmazken, öğrenciler bu konudaki taleplerini fakülte yönetimine iletti.

Fakülte yönetiminin yemekhaneye ilişkin sorununun çözüleceğini ilettiği öğrenildi.