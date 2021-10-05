Erciyes Üniversitesi yemekhanesinde uzun kuyruk: Öğrenciler molada yemek yiyemiyor

4 Ekim'de açılan Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde öğrenciler kalabalık nedeniyle 1 saate yakın yemek sırası beklemek zorunda kalıyor.

Yemekhanede ikinci günden uzun bir kuyruk oluşurken, bazı öğrenciler kalabalık sebebiyle öğle molasında yemekhanede yemek yiyemiyor.

soL'a ulaşan öğrenciler okulun içindeki kafelerin çok pahalı olduğunu, okulun toplam nüfusunun 50 binin üzerinde olmasına rağmen kampüste sadece iki yemekhane bulunduğunu söylüyor.

Tek bir yemekhanede 6-7 fakültenin birden yemek zorunda kaldığını anlatan öğrenciler, pandemi öncesinde de aynı sorunları yaşadıklarını belirterek ucuz ve sağlıklı gıda temin edilmesini, daha fazla yemekhane istediklerini söylüyor.