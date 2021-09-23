Beşiktaş'tan Serdar Ortaç açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili konserinde yaptığı hareket ve kullandığı ifadelerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

Sahnede söylediği o sözler...

Ünlü popçu Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demir maçından sonra sahne aldığı mekanda, Adanalılar'ı kutlarken argo ifadeler kullanıp, el hareketleri yaptı.

Şarkıyı kesti

Serdar Ortaç şarkısını kesip bir konuşma yaptı. "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta .... helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz" dedi.