Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında mahkeme belediye çalışanlarının itirazını reddetti

İstanbul Gayrettepe’de Masquerade adlı gece kulübünün tadilatı sırasında yaşanan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni verdiği, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 10 belediye personelinin itirazı hakkında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaşı'nın haberine göre İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Gayrettepe’de Masquerade adlı gece kulübünün tadilatı sırasında yaşanan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni verdiği, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın da bulunduğu 10 belediye personelinin itirazını reddetti. Mahkeme, karara ilişkin dosyada ceza soruşturması için yeterli delil bulunduğu gerekçesini gösterdi.

Muayene raporu yenilenmedi

İstinaf Mahkemesi, kararında ön inceleme raporuna yer vererek, mekâna 2006 yılında içkili lokanta, 2011 ve 2018 yılında da diskotek ruhsatı düzenlendiğini ve iş yerinin örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethanelerce uzaklığı ile genel asayiş ve güvenlik açılarından tetkikinin yapılmasına rağmen 2006’da alınan "yangın bakımından incelenen iş yerlerine ait muayene raporu”nun yenilenmediğini belirtti.