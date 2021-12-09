Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa etti

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti.

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan teknik direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti.

Yalçın, Şampiyonlar Ligi grubunun puansız kapanmasının ardından istifa sinyali vermişti.

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