Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan teknik direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti.
Yalçın, Şampiyonlar Ligi grubunun puansız kapanmasının ardından istifa sinyali vermişti.
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa etti
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti.
Haber Merkezi
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan teknik direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti.
Yalçın, Şampiyonlar Ligi grubunun puansız kapanmasının ardından istifa sinyali vermişti.