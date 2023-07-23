Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’ı darbeden şüpheli tutuklandı

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan dün İstanbul Bakırköy’de trafik kazası geçirmiş ve kazadan sonra yapılan tutanak tutma işlemi sırasında karşı tarafın sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kalmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada şüphelinin "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından yürütülen tahkikat işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan Yavuz D., bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Yavuz D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.