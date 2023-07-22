Beşiktaşlı futbolcu, trafik kazası sonrası saldırıya uğradı

Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğradığını ve uyluk arka adale grubu tendon bölgesinde 4. derece hasar tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuz Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan'a acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Uzunhan'ı darp eden şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ı, Bakırköy'de trafik kazası sonrası çıkan tartışmada darp eden şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Kennedy Caddesi'ndeki benzin istasyonunun önünde Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu üç araç maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B. ile Uzunhan arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Uzunhan'ı darp edip sözlü hakarette bulunan F.B., olay yerinden ayrıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli F.B.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından "darp", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Galatasaray, Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin paylaşımında "Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasının ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cerrahi tedavisine başlanan Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; Emrecan'a, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün üzücü bir kaza geçiren ve sonrasında saldırıya uğrayan genç futbolcu Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan saldırı olayını kınıyor, Emrecan'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın paylaşımında ise "Trafik kazası geçiren ve saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusu Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu şiddete sebep olan kişileri esefle kınıyoruz." denildi.

Süper Lig'in diğer kulüpleri de Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı paylaştı. (AA)