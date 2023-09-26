Beşiktaş stat isim ve reklam hakları için TÜPRAŞ ile anlaştı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK), stat isim ve reklam hakları için Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Söz konusu sözleşmenin 3 sezon geçerli olacağı belirtilirken, "2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230 milyon 383 bin 150 TL + KDV’dir" açıklamasında bulunuldu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

"Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri AŞ (TÜPRAŞ) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230 milyon 383 bin 150 TL + KDV’dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."