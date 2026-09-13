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Beşiktaş maçında çArşı logosuna yasak: 'Tişörtler ve atkılar 'A' harfi gerekçe gösterilerek stada alınmadı'

Beşiktaş'ın Erzurumspor FK'yi ağırladığı maçın öncesinde stadyum girişlerinde dikkat çeken bir engelleme yaşandı. çArşı grubunun logosunda yer alan "A" harfi gerekçe gösterilerek, taraftarların logolu tişört ve atkıları stada sokulmadı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 13.09.2026 , 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 , 09:29

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor FK, cuma günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın öncesinde dikkat çekici bir olay yaşandı.

Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı'ya ait logolu bazı ürünlerin stada alınmadığı ortaya çıktı. Söz konusu karara gerekçe olarak, sembolde yer alan "A" harfi gösterildi. çArşı'nın logosunda yer alan "A" harfi, anarşizmle özdeşleşen çember içindeki "A" sembolünü temsil ediyor.

Bazı taraftarlar, çArşı logosunu ve söz konusu logoda yer alan "A" harfini keserek stadyuma girebildi.

Konuya dair açıklama yapan çArşı Okmeydanı, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ımızın Erzurumspor ile oynadığı maçta; daha önce birçok maçta sorunsuz şekilde stada sokulan çArşı tişörtleri ve atkıları, bu kez 'A' harfi gerekçe gösterilerek içeri alınmadı!

Daha önce hiçbir sorun teşkil etmeyen bu ürünlerin bugün hangi gerekçeyle yasaklandığını merak ediyoruz.

Nedense bu keyfi ve aşırı güvenlik uygulamaları söz konusu Beşiktaş taraftarı olduğunda devreye giriyor!

Başka statlarda çok daha esnek uygulamalara şahit olurken, Beşiktaş taraftarına yönelik bu tavrın artık bizi bezdirmeye yönelik olduğu açıkça ortadadır."

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