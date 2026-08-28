Futbolun bilinmeyenleri: Transfer oyunları ve Fabrizio Romano gerçekleri

Süper Lig’de şu ana kadar futbolcu transferleri için harcanan para 317 milyon avroyu bulmuş durumda. Dahası da gelecek.

Bu miktar İngiltere Premier Ligi’nde şu ana kadar tam 3,1 milyar avro, İspanya La Liga’da ise 717 milyon avroya ulaşmış halde.

Yani çılgınlık “bize özel” değil ancak İngiltere, İspanya ve diğer ligleri şimdilik bir kenara bırakıp Türkiye’ye bakalım.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye’de yıllardır en büyük harcamaları yapan kulüpler ve bu takımların taraftarları sürekli olarak kulüplerine tam da bu konuda tepkililer.

Daha iyi oyuncular alınmalı, daha büyük yıldızlar gelmeli, dolayısıyla daha çok para harcanmalı ve hep daha fazlası…

Futbol her geçen yıl daha hızlı bir şekilde bu “daha fazla”nın esiri oluyor.

Ve tabii ki bunun nedeni takımlarını büyük bir tutkuyla destekleyen taraftarlar değil, onları bu futbol düzenine mahkum eden ve hatta bu iklimle şekillendiren yönetimler.

Akıllı bir planlama, oyuncu yetiştirmek, kulüp aidiyeti, forma tutkusu, takım gelenekleri giderek kıymet kaybederken, para harcamak tam da bu düzenin ruhuna uygun şekilde futbolun merkezine yerleşmiş durumda.

Endüstriyel futbol dedikleri bu değilse ne olabilir ki?

Sadece birkaç dakikanızı ayırıp Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftar sayfalarını gezin ve nasıl tüketime dayalı bir futbol iklimi yaratıldığını görün.

Transfer haberlerinin arkasındaki gerçekler: Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil

Bu haberde, bu sektörün nasıl işlediğini, sektörün transfer haberciliği alanının “parlayan yıldızı” Fabrizio Romano üzerinden göreceğiz, son derece çarpıcı şekilde.

İngiliz Daily Mail gazetesi ve Danimarka merkezli platformların da dahil olduğu araştırmacı spor medyasının hazırladığı kapsamlı haber, tarafların büyük bir heyecanla beklediği transfer gelişmelerinin nasıl bir sürecin ürünü olduğunu ortaya koyuyor.

Kulüpler üzerinde baskı kurmak isteyen menajerlerin, oyuncusunu daha pahalıya satmak isteyen kulüp yöneticilerinin, menajerlerin ve futbolcuların daha büyük para koparmasını sağlayan adımların izini süren araştırma, burada “gazeteciliğin” nasıl önemli bir “kolaylaştırıcı” haline getirildiğini gözler önüne seriyor.

Genç Icardi ve Romano’nun yükseliş öyküsü

Barcelona’nın La Masia akademisinde çalışan bir personel, ona o dönem ismi pek bilinmeyen iki arkadaşı hakkında yazıp yazamayacağını sordu.

Romano bu teklifi kabul etti ve o kaynak Icardi’nin menajeriyle çalışmaya başladığında, Sampdoria ve Inter Milan’a transferleriyle ilgili özel haberler Romano’ya verildi.

Futbol kariyerine Vecindario'nun altyapı takımlarında başlayan Icardi, La Liga kulübü Barcelona'nın gençlik sistemi olan La Masia'da futbol oynadıktan sonra profesyonel kariyerine 2011'de Serie A kulübü Sampdoria'da başladı.

Nihayetinde İtalya’da Sky Sport tarafından işe alındı ve sektörün önemli isimlerine rakip olmaya başladı.

Bir arkadaş için yazılan Icardi hakkındaki o faydalı haberler, Romano’nun sosyal medyada nasıl bir transfer piyasası imparatorluğu kuracağının küçük bir özetiydi.

Daily Mail, Romano hakkındaki araştırmasını haberleştirirken öykünün geçmişini bu şekilde ortaya koyuyordu.

Sürecin devamı da en az başlangıcı kadar ilgi çekici.

Habere göre Romano’nun başarısı; menajerler, aracılar ve kulüp yönetim ekibi çalışanlarından oluşan bir ağa yakınlığı üzerine inşa edildi.

İngiliz futbolunda üst düzeyde çalışmış bir kaynak, "O, menajer ve kulüpler için bir araçtır. Tüm bilgi teyit süreçlerini bir kenara bırakır” diyor.

Yani Romano için bilgi teyidi ya da haber değil, yaratılan ve yaratılmak istenen algıdır önemli olan.

O nedenle şu soruyla devam ediyor haber:

"Bilgi bir oyuncuyu transfer etmek, müzakereleri etkilemek veya kamuoyu algısını şekillendirmek isteyen kişilerden çıktığında; haber nerede bitiyor, manipülasyon nerede başlıyor?"

Transfer haberleri üzerine kurulu servet: Yılda 3.9 milyon sterlinlik bir gelir

Kesin geliri belirsiz olsa da, habere göre Romano geçen yıl Ocak transfer döneminde yaptığı haberlerle yaklaşık 300 bin sterlin kazandı ve yılda 3,9 milyon sterlin net gelir elde ediyor.

Peki, bunu nasıl yapıyor?

Fabrizio Romano, San Mamés'te.

Yukarıda tarif edilen ağ sayesinde.

Ortada devasa bir sektör var ve herkes daha fazla para kazanmaya çalışıyor, diğer kazananlar yanında Romano’nun küçük bir aktör sayılabileceğinin de altını çizelim.

Sosyal medya, son dakika gelişmeleri ve takipçi çılgınlığı

Romano’nun transfer haberlerini adeta istila eden ezici bir üstünlüğü bulunuyor.

Sadece vatandaşı olduğu İtalya piyasası haberleri değil, tüm dünya piyasasından haberler akıyor kendisine, Türkiye dahil.

Yaklaşık 29 milyon X takipçisi var.

Bu durum ona Instagram ve X'te toplam 77,2 milyon takipçi, YouTube’da 3,2 milyon abone ve TikTok’ta 26,7 milyonluk bir kitle kazandırdı.

O da bu kitleyi, hem kişisel zenginliği hem de bu zenginliği artıran transfer manipülasyonları için kullandı.

Yani taraftarlar onun yaptığı haberleri büyük bir sevinç ve masumiyetle paylaştığı oranda manipülasyon çarkı da güçlenerek dönmeye devam ediyor.

Haberde Romano’nun tam olarak kimler için bir araç olmaya razı olduğu sorusuna yanıt olarak, bu yılın başlarında Suudi Arabistan’ın "küresel insani rolünü" övdüğü, iki dakika 14 saniye süren ve reklam olarak etiketlenmiş ücretli video klibe de işaret edildiğini hatırlatalım.

Verin parayı, yapayım paylaşımı

Sporting Intelligence’ın konuya ilişkin yaptığı araştırma, Romano ile bağlantılı olduğunu iddia eden bir aracı şirketin 2022’de Norveç kulüpleriyle iletişime geçerek Romano’nun platformları üzerinden ücretli tanıtım teklif ettiğini ortaya koydu.

İlk olarak Danimarka gazetesi Tipsbladet’te yer alan iddialarda, Norveç kulübü Valerenga’nın eski bir yöneticisinin, tek bir Fabrizio Romano sosyal medya paylaşımı için 11.600 Norveç kronu (900 sterlin) ve bir tanıtım videosu için 63.070 kron (4.900 sterlin) teklif eden e-postalar aldığını söylediği aktarıldı.

Romano, transferleri “Here We Go” diyerek duyuruyor.

Romano gibi biri için asıl hedefin ve asıl kaynağın Norveç olmadığı açık ancak oraların dahi nasıl bir gelir kapısına çevrildiğini bu araştırmayla birlikte öğrenmiş oluyoruz.

Ek olarak içinde bulunduğumuz transfer döneminde yapılan doğru ya da yalan haberler, bu haberlerle yaratılmak istenen manipülasyon da cabası…

Sonuç olarak Valerenga için dahi durum buysa siz bir de dünya çapında büyük kulüpleri ve ligimizdeki “büyük” takımları düşünün. Ve yaratılan kirli ağı ve bu ağ üzerinden kazanılan parayı…

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