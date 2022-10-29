Beşiktaş Belediyesi şoförleri hakkını arıyor: 'Artık yeter!'

Taşeron sistemine hâlâ son vermeyen CHP'li Beşiktaş Belediyesi’nde şoförler bir yılı aşkın süredir hakkını arıyor. Belediye’nin şoförlerinin bir kısmı yıllardır kadrodan mahrum bir biçimde Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne hizmet veren Barka Atık Yönetim adlı taşeron şirkete kayıtlı olarak çalıştırılıyor.

İşçiler geçen yıl yan haklarındaki kesintilerin geri verilmesi ve ücret artışı talebiyle direnişe geçmiş ve Patronların Ensesindeyiz Beşiktaş Belediyesi Ulaşım Emekçileri Komitesi’ni kurmuştu. Taşeron firma ve belediyenin sorumluluğun karşı tarafa ait olduğunu iddia etmesinden dolayı bir buçuk yıldır sorunlarına muhatap bulamayan işçiler bu sabah itibariyle iş bırakmaya karar vermişti.

Bugün belediye önünde bir araya gelen işçiler "Çalmadığımız kapı kalmadı. Yaptıkları tek şey bizi bir gün sonraya ötelemek" dedi. "Cenazelerini biz taşıdık, düğünlerine biz gittik, poşetlerini biz taşıdık! Hani biz Beşiktaş'ın gururuyduk!" diyen işçiler "Direne direne kazanacağız!" sloganı attı.

Salı gününe randevu verilmeye çalışılan işçiler duruma tepki göstererek, "Hangi salı? Bir senedir bekliyoruz" dedi. "İşçiler burada başkan nerede?" sloganı atan işçilerin bekleyişi sürüyor.

📢Beşiktaş Belediyesi şoförleri olarak hakkımızı arıyoruz!



🔴"Cenazelerini biz taşıdık, düğünlerine biz gittik, poşetlerini biz taşıdık! Hani biz Beşiktaş'ın gururuyduk!"



Hakkımız olanı alacağız✊🏼 pic.twitter.com/S0e9itTtGd — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 29, 2022

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