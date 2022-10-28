Hakkını arayan Beşiktaş Belediyesi şoförleri 29 Ekim’de iş bırakacak

Taşeron sistemine hâlâ son vermeyen Beşiktaş Belediyesi’nde şoförler bir yılı aşkın süredir hakkını arıyor. Belediye’nin şoförlerinin bir kısmı yıllardır kadrodan mahrum bir biçimde Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne hizmet veren Barka Atık Yönetim adlı taşeron şirkete kayıtlı olarak çalıştırılıyor.

İşçiler geçen yıl yan haklarındaki kesintilerin geri verilmesi ve ücret artışı talebiyle direnişe geçmiş ve Patronların Ensesindeyiz Beşiktaş Belediyesi Ulaşım Emekçileri Komitesi’ni kurmuştu. Taşeron firma ve Belediyenin sorumluluğun karşı tarafa ait olduğunu iddia etmesinden dolayı bir buçuk yıldır sorunlarına muhatap bulamayan işçiler 29 Ekim sabahı iş bırakmaya karar verdi.

Belediye Başkanlığı’na dilekçe yazan ve 29 Eylül’de taleplerini sıralayan listeyi iş yerine asan emekçiler fazla mesailerinin, yemek ve yol gibi yan haklarının, banka promosyonlarının, ağır vasıta ücret farkının ödenmesini, kendilerine uygun kıyafet ve donanım sağlanmasını, izin ve sendikal örgütlenme haklarını kullanmalarına izin verilmesini ve yıllardır hizmet verdikleri kurumda artık kadrolu olmayı istediğini belirtmişti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı, işçilerin 2018’den beri yan haklarının ödenmediğini, izinlerinin kullandırılmadığını ve kullanılamayan izin günlerinin parasının verilmediğini, maaşların kesintiler yüzünden eksik ödendiğini hatırlattı. Belediye’ye sundukları dilekçede ’e atıfta işçiler şu ana dek iş görme borçlarını yerine getirmekten kaçınma haklarını iyi niyetleri dolayısıyla kullanmadıklarını belirtti.

PE Beşiktaş Belediyesi Ulaşım Emekçileri Komitesi, seslerine ses katmak isteyen herkesi 29 Ekim Cumartesi 09:00’da Ortaköy Garajı’nda başlatacakları direnişe destek olmaya çağırdı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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