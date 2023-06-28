Besiciler hayvanlarını satamadı: 'Elimizde kaldı, geri götüreceğiz'

Kurban Bayramı dolayısıyla satılmak istenen küçük ve büyükbaş hayvanların birçoğu yüksek fiyatlar nedeniyle elde kaldı. Tarım ve hayvancılığın merkezlerinden Van’da, ekonomideki kötü gidişat besicileri hayvancılığı bırakma noktasına getirdi. Kurban Bayramı arifesinde kent merkezinin yolunu tutan besicilerin hayvanları elinde kaldı. Ekonomik kriz nedeniyle alım gücünün olmadığını ifade eden besiciler, “Bu yıl tam kriz hali” diyerek, ekonomideki kötü gidişatı özetledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, küçükbaş hayvanlarını kent merkezine getirerek satmaya çalışan Mevlut Çetin, “Kurbanlıklar pahalı ve kimse alamıyor. Biz de zarar etmemek için ucuza satamıyoruz. Krizden dolayı kimsede para yok, kimse alamıyor. Bir haftadır getirip götürüyoruz ama satamadık ve elimizde kaldı" dedi.

Pahalılık ve zamlar

Yaşanan pahalılık ve zamlar nedeniyle kimsenin hayvan almadığını söyleyen Fehmi Kaplan, “İnsanlarda para yok ki alsın. Biz, 6 bin TL diyoruz ama kimsenin alma imkânı yok. Arpa, yem fiyatlarından dolayı fiyat arttı. Elimizde kaldı ve tekrar geri götüreceğiz. Koyunları aldığımız fiyatın altından satıyoruz ama kimse alamıyor. Ne fiyat verirsek verelim, insanlarda para olmadığı için maalesef alamıyorlar” diye konuştu.

'Hayvan beslemek çok külfetli'

Hayvan beslemenin çok külfetli olduğunu ifade eden Rıza Bilici, “Biz çobana aylık 25 bin TL ödüyoruz. Yem, arpa ve ilaç ise zaten alınmıyor. Biz kurbanlıkları ucuza bile versek, kimse alamıyor. Milletin burada bir suçu yok, çünkü kimsede para yok. Kriz var ve insanlar evlerine bayramlık bile alamıyorlar. Halkın durumu kötü ama bizim de onlar kadar kötü. Artık hayvancılığı bırakmak zorundayız, çünkü masrafların altından kalkamıyoruz. Bu yıldan itibaren artık bu işi kesinlikle yapmayacağız” diye belirtti.

Küçükbaş hayvandan ancak 100 TL kâr ettiğini anlatan Mehmet Öner ise şunları söyledi:

“Her şeye her gün zam geliyor. Hiçbir karımız kalmadı. Akşama kadar buradayız ama hayvanlar elimizde kaldı. Bayram şekerinin kilosu bile 200 TL’yi aştı. İnsanlar mağdur ve bir şey alamıyorlar. Bu ülke ve insanları sahipsiz bir şekilde her gün biraz daha mağdur oluyor. Ben, 9 kişiye bakıyorum ama bir çalışanım var. Ben o parayla nasıl geçimimi sağlayayım?”

'Köylülerin tek geçim kaynağı hayvan'

Geçen yıl az da olsa hayvanları satabildiklerini ancak bu yıl tam bir kriz hali yaşandığını ifade eden Şükrü Para, “İnsanlar hayvanların pahalı olduğunu söylüyor. Biz de pahalı olduğunu biliyoruz ama yapacak bir şey yok. Her şeye her gün zam geldiği için hayvanlar da zamlanıyor. Şuan hayvancılık yapan insanlar çok büyük bir kriz içerisinde. Bu durumun artık bitmesini istiyoruz. Köylülerin tek geçim kaynağı hayvan ama zamlardan dolayı hayvanları bile satamıyorlar” diye konuştu.

Küçük ve büyükbaş hayvanlarını satmak için İstanbul’un Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi’nde bulunan Kurban Pazarı’na gelen besiciler, geçen seneye oranla ekonomik krizden daha fazla etkilendiklerini söyledi.

'Yem ve nakliyat giderleri çok pahalı'

Ağrı'dan İstanbul’a büyükbaş kurbanlık getirdiğini söyleyen Ömer Keleş, yaşanan ekonomik krizden dolayı yurttaşların kurbanlık almadığını ifade etti. Kurbanlıklar için saman, yem ve nakliyat giderlerinin çok pahalı olduğunu söyleyen Keleş, “Bu da hayvan fiyatlarının yüksek olmasına sebep oluyor. Bu fiyatlar da yurttaşlara çok pahalı geliyor. Bu sene satışlarımız çok kötü. 50 tane büyükbaş hayvan getirdim. Bayrama bir gün kala sadece 14 hayvan sattım. Geri kalan hayvanlarımı yükleyip geri götüreceğim” dedi.

Ramazan Öğüt, 15 yıldır besicilik yaptığını belirterek, 30 büyükbaş hayvan getirdiğini ve sadece 12 hayvan satabildiğini aktardı. Öğüt, “Geçen seneye göre kurbanlıklar arasında büyük bir fark var. En ucuz büyükbaş kurbanlığımı 53 bin TL’ye sattım. İnsanlar burada bütçe konusunda çok büyük bir sıkıntı çekiyor. Hayvanlarımızın büyük bir bölümü elimizde kaldı” şeklinde konuştu.

'170 küçükbaştan 30 tanesini satabildik'

Serkan Kaya ise, küçükbaş hayvanlardan aldıkları karın önceki yıllara göre daha az olduğunu belirtti. Kaya, "170 küçükbaş hayvan getirdik fakat sadece 30 tanesini satabildik. Geçen Kurban Bayramı’nın arefe gününde elimizde sadece 15 küçükbaş hayvan vardı. Şu an ise 100’e yakın hayvan kaldı. Ekonomik olarak insanların gücü yetmiyor” ifadelerini kullandı.