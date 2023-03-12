Beş yıldır değiştirilmedi: 'Deprem tehlike haritası güncellenmeli'

"Türkiye Deprem Tehlike Haritası" deprem mühendisliği, aktif tektonik ve sismotektonik bulgular ile tarihsel ve aletsel dönemde hasara neden olan depremlere ilişkin kayıt ve bilgilere göre bugüne kadar 6 kez değiştirildi. Altıncı harita, 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdi.

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, 2017'de harita henüz taslak aşamasındayken Çukurova bölgesi, Ankara, Keskin civarı gibi Anadolu bölgesinde rengin açık sarıya döndüğünü, ivme değerleri düşük görülen yerler için o dönem uyarı yaptıklarını söyledi.

DHA'ya konuşan Prof. Dr. Pampal, şunları kaydetti:

"Deprem şehrin altından geçerse sadece bu şehri yıkmaz, 300 kilometre uzaktaki deprem de şehirleri yıkar. Doğu Anadolu fayının iki tarafındaki yani Hatay'dan başlayıp Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır; doğu tarafta Malatya, Osmaniye, Adana, Adıyaman çevredeki iller de yıkıldı. Adana, 150 kilometreden daha uzak faya. Zemin çok kötü, ivme 4 katına çıktı ve kötü yapılar yıkıldı. O bakımdan 'Şurası güvenli, burası açık sarı' yok; bu eleştirilerimizi yapmıştık, yer ismi vererek uyarmıştık.

Şimdi tekrar gündemde, 'Acaba harita ve yönetmelik değişir mi?' çünkü yönetmelik hükümleri de aşıldı. Tehlikeyi küçük gösterirseniz ivme değerleri anormal artınca beklenen ivme, bina için hesap kriteri aldığınız katsayılar geçersiz oldu. Siz inşaatı doğru yapmış olsanız bile o değerler aşıldığı için o yapılar yıkıldı. Yönetmeliğin de haritanın da tekrar gözden geçirilmesi gerektiği tartışılır oldu. Muhtemelen harita güncellenecektir. O 'sarı' yerler koyulaşabilir, ivme değerleri daha yükseltilebilir, doğrusu da bu olur. Yönetmelik de değişebilir."