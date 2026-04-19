Beş ayda üçüncü dosya: Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha verdi.

Sabah’ta yer alan habere göre, soruşturma Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi için düzenlenen "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesiyle ilgili. Soruşturma kapsamında kamunun yaklaşık 40 milyon liralık zarara uğratıldığı öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş ve beraberindeki 11 bürokrat için soruşturma izni verirken, oluşan kamu zararının faiziyle birlikte tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

ABB: Dosya 4 yıl öncesinden

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş ve belediye bürokratlarına herhangi bir resmi bildirimde bulunulmadığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Haberde konu edilen süreç yeni değildir. İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve hâlen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur.

Yavaş tepki göstermişti: İncelemeye geliyor, bir şey bulamıyorlar

Geçtiğimiz hafta da Mansur Yavaş hakkında 2023’teki bir seçim mitinginde belediye araçlarının kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verilmişti. Geçtiğimiz Aralık ayındaysa, imar planı değişikliklerini uygulamadığı gerekçesiyle bir başka soruşturmaya onay verilmişti.

Soruşturma kararlarının ardından geçtiğimiz gün basın toplantısı düzenleyen Yavaş, "Son zamanlarda gelen müfettişlerin bazı uygulamalarından da bahsetmek istiyorum. Herhangi bir konuda belediyeye incelemeye geliyorlar. Bakıyor hiçbir şey yok. Raporu tanzim edip bakanlığa götürüyor. Bakıyoruz bu müfettiş tekrar geri gelmiş. Anlıyoruz ki; 'Ya bir şey bulamadın mı, senin bir şey bulman lazım' diyorlar. İncele bakalım ne bulacaksın?' Ne bulacaksınız ki? Yok! Biz para yemiyoruz, haram yemiyoruz, bulamazsınız" demişti.

Mansur Yavaş hakkında 2019 yılından bu yana 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildi.

CHP belediyelerine yönelik soruşturmalar son dönemde yeniden hız kazandı.

Son iki ayda Bolu, Uşak ve Bursa belediye başkanları tutuklandı.